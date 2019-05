ANSA-LA STORIA/ 'Preparo boxer indiane per Tokyo,in napoletano'

(di Rita Cenni) (ANSA) - NEW DELHI, 05 MAG - "Ci voleva un coach italiano per dare alla nostra squadra olimpica il senso dell'appartenenza nazionale", hanno scritto sull'Hindustan Times qualche giorno fa: il coach italiano è il pugile olimpico Raffaele Bergamasco. Napoletano, 50 anni, ex Direttore Tecnico della Nazionale di boxe italiana, nel giugno del 2017 ha fatto le valigie ed è partito per Delhi, India. "Non parlavo una parola di inglese, figurarsi una di hindi" racconta all'ANSA: "Adesso mi faccio capire in inglese, biascico addirittura qualche frase di hindi, ma, se mi arrabbio, mi metto a urlare in napoletano. E le ragazze mi capiscono perfettamente". Già, le ragazze: perché il coach italiano allena la nazionale indiana di boxe femminile, come aveva fatto con le azzurre, dal 2001 al 2007, lasciate per portare gli uomini fino ai Giochi del Brasile, del 2016. "Dopo quel risultato infelice mi sono ritrovato senza incarico, all'improvviso. A quel punto è arrivata la chiamata del Presidente della Federazione del pugilato indiano, che avevo conosciuto a Rio. Ne ho parlato con moglie e figli, che vivono a Torre Annunziata, e assieme abbiamo deciso. Mi sono dimesso dalla Polizia, che non ammetteva il doppio incarico con un paese straniero e sono venuto a Delhi per allenare le juniores, ragazzine dai 13 ai 19 anni". Pochi mesi, e grazie al lavoro del nuovo coach, l'India ha guadagnato un ricco medagliere ai Giochi Asiatici: così, Bergamasco è stato spostato ad allenare le atlete più grandi. "Il pugilato indiano", racconta, "è come il calcio da noi: circola moltissimo denaro e se combatti da professionista puoi diventare davvero ricco. Le indiane sono molto competitive: per loro questo sport è uno strumento per il successo, una via per diventare ricche, e famose. Tra le altre, alleno Mary Kom, considerata qui quasi una divinità. Ma per la gran parte delle ragazze, la motivazione iniziale è stata la fame, la fame vera".

La sfida più difficile per un coach dalla lunga esperienza come Raffaele è stata la tendenza delle indiane a fare gruppo secondo le provenienze regionali. "Sono molto legate alle radici, ai villaggi da cui provengono: la loro identità coincide col paese o con lo stato in cui sono cresciute, che, molto spesso, ne definisce anche la casta. Come allenatore della nazionale, ho fatto di tutto per spezzare questa tendenza: e mi è capitato persino di dovermi imporre di fronte ad esponenti politici regionali, ai quali ho dovuto ricordare che alleno la squadra indiana, non quella del loro stato". Facile, al contrario, ottenere disciplina e rispetto: "Le ragazze si allenano per vincere, ma con me sono disciplinatissime, in modo quasi imbarazzante". L'India che segue il pugilato adora ormai il coach italiano.

Ma lui non riesce a trovare il tempo per visitare il paese: la vita dell'allenatore scorre, in pratica, sette giorni su sette, all'interno del complesso sportivo IGI di Delhi, il gigantesco campus, dove, tra aree all'aperto, palestre, e piscine, si allenano le promesse dello sport indiano. "La Federazione mi ha assegnato un appartamento, ma per arrivarci impiegherei due ore: ho preferito una stanza nell'ostello degli atleti. Dell'India, sinora, oltre alle palestre e ai ring ho visitato solo il Taj Mahal". (ANSA).