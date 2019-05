Libia: Amsi, 500 morti da inizio scontri

A un mese dall'inizio degli scontri in Libia, lo scorso 4 aprile, sono arrivate a 500 le vittime a causa del conflitto, e continua la strage di donne e bambini: sono 120 i piccoli morti finora e 130 le donne rimaste vittime degli scontri. I feriti superano invece i 2.500. E' questo il bilancio aggiornato a stamani reso noto all'Ansa dal presidente dell'Associazione Medici Stranieri in Italia (AMSI), Foad Aodì, in constante contatto con i medici libici nelle zone del conflitto. Gli sfollati, secondo quanto riferito anche dai medici libici, sono oltre 55.000, raccolti in 40 centri e 27 scuole. Un accordo di cooperazione sanitario è stato siglato, rendono noto i medici libici, con alcuni ospedali francesi per eseguire interventi chirurgici importanti.