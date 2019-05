Ue: presidente Romania, rischio populista ci renda più forti

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - In Europa tanti politici temono queste elezioni europee del 26 maggio "perché i populisti potrebbero avere molti voti, gli euroscettici sono in ascesa, ma questo ci dovrebbe rendere ancora più forti e farci trovare il modo di convincere gli europei che il futuro è roseo e che noi politici sappiamo come costruire quel futuro e quindi la democrazia non è minacciata. Ma dobbiamo essere più forti e anche più bravi"."Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis nel suo intervento alla seconda giornata di State of the Union. (ANSA).