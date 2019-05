Migranti: Moavero, Bruxelles sia pronta a misure

"Ho chiesto alla Commissione europea di prendere atto che deve tenersi pronta a fare proposte", in caso dalla Libia sorga una nuova emergenza migratoria: lo ha ribadito il ministro degli Esteri Enzo Moavero in audizione alla commissione Affari esteri della Camera una settimana dopo aver annunciato di aver scritto una lettera alla Commissione. In caso di nuovi flussi massicci, ha ricordato, "si prevede si possano prendere misure specifiche previste dal trattato sul funzionamento dell'Ue, come nel 2015". "Per il momento - ha aggiunto tuttavia Moavero - non si segnalano situazioni di emergenza o anormali".

DIRETTA

In Libia "bisogna mantenere un contatto di dialogo anche con il generale Haftar che rimane un attore importante" ha aggiunto sottolineando che "un dialogo inclusivo con tutte le componenti non significa essere ambigui e oscillanti. Non c'è un'equidistanza nel momento in cui riconosciamo come legittimo un governo", quello del premier Sarraj. "Il premier Conte, io stesso e altri ministri - ha aggiunto Moavero - sono in contatto con le varie personalità sullo scenario libico - io ho avuto più contatti con Sarraj e Maitig, Conte con lo stesso Serraj e con emissari di Haftar". Obiettivo di questi colloqui - ha concluso Moavero - "è riportare le diverse parti a parlarsi tra loro, evitare un'ulteriore escalation del conflitto e portare tutti a capire che non ci può essere una soluzione militare".