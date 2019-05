Libia: Le Drian, d'accordo con Conte, soluzione sia politica

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - "Sono d'accordo con il premier Conte. Non sono né per l'una né per l'altra parte, sono con il popolo libico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian a margine di State of the Union rispondendo ai giornalisti sulla crisi libica. "Non c'è una soluzione militare - ha precisato Le Drian - ma bisogna fare di tutto per arrivare a una soluzione politica che passa per una Conferenza nazionale e un dispositivo elettorale". (ANSA).