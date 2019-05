India: Pepsi ritira denuncia contadini

Vittoria per i contadini del Gujarat: la PepsiCo ha deciso di ritirare le richieste di risarcimento nei confronti di nove contadini indiani, accusati di avere coltivato, senza permesso, varietà di patate registrate o brevettate dalla multinazionale. Lo ha reso noto un portavoce del gigante globale dell'alimentazione.

La PepsiCo, che usa quel tipo di patate per le chips vendute sul mercato indiano col marchio Lays, ha accettato una soluzione amichevole dopo l'intervento del governo del Gujarat, che si è schierato con gli agricoltori, e ha assicurato la multinazionale impegnandosi in un ruolo di controllo. La soluzione è stata salutata dalle associazioni dei coltivatori come un successo, "in questo modo" dicono gli attivisti "si è evitato un pericoloso precedente che avrebbe minacciato i contadini di tutta l'India".