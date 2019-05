Iran:scatta stop Trump a import petrolio

(ANSA) - WASHINGTON, 2 MAG - E' scattato oggi il divieto totale all'import di petrolio iraniano deciso dall'amministrazione Trump lo scorso aprile, quando l'amministrazione americana ha annunciato che non rinnoverà le esenzioni concesse finora ad otto Paesi, tra cui l'Italia. Chi non si adeguerà d'ora in poi subirà le sanzioni Usa.