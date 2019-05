Spari in ateneo North Carolina, 2 morti

Una sparatoria nel campus dell'Università della North Carolina, negli Stati Uniti, ha causato due vittime e quattro feriti. La polizia ha identificato ieri sera il sospetto sparatore dell'Università del North Carolina: è un ventiduenne di nome Trystan Andrew Terrell, posto sotto custodia. Le autorità hanno spiegato che il giovane ha fatto fuoco con una pistola sugli studenti in un edificio scolastico della Unc Charlotte. Ancora non è chiaro il movente. I testimoni parlano di ragazzi in fuga dalla biblioteca. Nell'ateneo studiano 30 mila studenti.