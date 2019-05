Nigeria, liberati due dipendenti Shell

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Due dipendenti della Shell che erano stati rapiti sei giorni fa in Nigeria, sono stati liberati. Lo rendono noto i media locali in base alle informazioni della polizia. I due, le cui nazionalità non sono state rese note, erano stati rapiti nel corso di un attacco sferrato da uomini armati che hanno teso un'imboscata al convoglio su cui viaggiavano scortati, uccidendo due agenti della sicurezza.