La Fed lascia i tassi invariati

La Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. Malgrado il pressing di Trump che ieri ha esortato la Fed a tagliare i tassi dell'1% e a rafforzare il suo programma di quantitative easing per far accelerare l'economia "come un razzo", la Banca centrale americana ha deciso all'unanimità che non era il caso, riaffermando la propria linea paziente di fronte ad una crescita "solida" ma un'inflazione "bassa".