Libia: Conte a Putin, lavoriamo insieme per una soluzione

Lavorare "insieme" a una "soluzione" della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio "fitto e intenso" al presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto riferiscono fonti italiane, a margine del forum sulla Via della seta a Pechino, il premier "ha espresso a Putin la sua valutazione dell'attuale situazione in Libia e gli ha chiesto di condividere le preoccupazioni al fine di lavorare insieme a una soluzione". Il colloquio, spiegano le stesse fonti, proseguirà dopo pranzo.