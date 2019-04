Pasqua ebraica, gaffe in auguri Corbyn

Il pensiero del partito laburista di Londra era gentile. "Mentre il popolo ebraico si prepara alla Pasqua - era scritto in un biglietto augurale diffuso sul web - auguriamo a tutti nella comunità ebraica Chag Sameach", il termine ebraico di 'Buona festa'. Nel biglietto comparivano anche, in forma stilizzata, una stella di Davide, una coppa di vino ed una pagnotta. Il messaggio del partito di Corbyn - spesso accusato di tollerare espressioni di antisemitismo - ha avuto immediato successo nelle reti sociali israeliane, dove ha destato reazioni divertite perchè durante la Pasqua gli ebrei consumano pane azzimo mentre non possono avvicinarsi a prodotti lievitati come appunto il pane.

Successivamente da Londra è giunto un biglietto augurale corretto dove compariva la sola stella di Davide.