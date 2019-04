Clima: appello presidente Seychelles dal fondo dell'Oceano - FOTO E VIDEO

Il presidente delle Seychelles, Danny Faure, ha lanciato un appello da un sottomarino nell'Oceano indiano per la protezione del "cuore blu pulsante del nostro pianeta". Nel suo discorso, il primo dal vivo da un sommergibile, durante una spedizione scientifica britannica nell'oceano, Faure ha ammonito che "questo problema è più grande di tutti noi, e non possiamo aspettare la prossima generazione per risolverlo. Stiamo esaurendo le scuse per non agire, e il tempo sta per scadere".