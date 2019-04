Sbarcati i migranti della Alan Kurdi

I 64 migranti della Alan Kurdi sono stati fatti sbarcare a Malta con delle motovedette militari, dopo essere stati prelevati al largo dalla nave gestita dell'ong Sea Eye, che invece non potrà attraccare a La Valletta. Al loro arrivo, i migranti sono scesi a piedi attraversando una passerella e sono stati fatti salire su dei pullmini bianchi della polizia. Evidente la soddisfazione sui loro volti, nei video e nelle foto che rimbalzano sui social network. Ora saranno ridistribuiti tra quattro Paesi dell'Ue: Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo.

"Ottime notizie! Come promesso, nessun immigrato a bordo della nave Alan Kurdi arriverà in Italia. Verranno trasferiti in altre nazioni europee, a partire

dalla Germania che è il paese di quella ong": questo il commento del ministro dell'interno Matteo Salvini.