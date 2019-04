Indonesia: terremoto a Sulawesi, revocata l'allerta tsunami

E' rientrata l'allerta tsunami emanata dalle autorità indonesiane dopo il sisma di magnitudo 6.8 a est della'isola di Sulawesi. Il portavoce dell'Agenzia indonesiana per i disastri ha spiegato che il terremoto è stato avvertito in diverse zone per 4-6 secondi e agli abitanti di alcune aeree sulla costa è stato chiesto di cercare riparo in luoghi che si trovano in alto.

L'epicentro del sisma di 6.8 è stato in mare, lontano da Palu, la città devastata da un terremoto e conseguente tsunami che ha causato oltre 4.000 vittime lo scorso settembre. La scossa è stata comunque avvertita a Palu e ha causato il panico tra gli abitanti del luogo che sono scesi in strada.