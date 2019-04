Sudan: esercito, pugno duro su disordini

(ANSA) - IL CAIRO, 12 APR - I capi del colpo di Stato militare compiuto ieri in Sudan hanno messo in guardia i manifestanti che vi sarà una "tolleranza zero" nei confronti di violazioni dell'ordine. Lo riferisce il sito della Bbc.

Le Forze armate non cercano il potere e il futuro del Paese sarà deciso dagli stessi contestatori ma l'esercito manterrà l'ordine pubblico, ha detto un loro portavoce come sintetizza il sito.