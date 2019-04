Libia: calma a Tripoli, oggi cortei contro 'invasione'

Calma a Tripoli nel venerdì di preghiera: un traffico sonnolento ma intenso anima le arterie della capitale, dove non si notano schieramenti di forze militari o checkpoint, almeno nelle zone centrali. Lo ha constatato l'inviato dell'ANSA.

Nel pomeriggio è prevista una imponente manifestazione in piazza dei Martiri (la ex piazza Verde del regime), contro "l'invasione". "Siamo tutti Tripoli", recita lo slogan.

Intanto, secondo fonti sul campo, le forze di Khalifa Haftar hanno bombardato dal cielo un compound delle milizie fedeli al governo di unità nei pressi di Zuara, circa 108km a ovest della capitale. Non si ha al momento notizia di vittime. (ANSA).