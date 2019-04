Brexit: Merkel vede May domani a Berlino

La cancelliera tedesca Angela Merkel ricevera' domani a Berlino la premier britannica Theresa May. L'incontro fra le due leader e' previsto per mezzogiorno. Lo ha riferito il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert.

"Il messaggio oggi all'Ue è che possono vedere che la premier Theresa May non sta lasciando nessuna strada intentata per risolvere la Brexit, che stiamo facendo assolutamente tutto quel che possiamo per far arrivare in porto l'accordo sulla Brexit", ha detto il ministro degli esteri britannico Jeremy Hunt al suo arrivo al Consiglio Ue affari esteri a Lussemburgo, sottolineando che le discussioni con gli altri gruppi parlamentari e in particolare con il leader del Labour Jeremy Corbyn "non sono per niente facili, ma non posso dire né se sono fiducioso né se non lo sono, dobbiamo vedere", in ogni caso "non possiamo andare a queste discussioni con molte linee rosse altrimenti è inutile".

"Io personalmente non sarò presente al Consiglio europeo mercoledì a Bruxelles sulla Brexit, ma la scadenza fissata per ricevere un piano che abbia dei contenuti e che abbia un valore aggiunto da parte della premier britannica Theresa May è mercoledì a ora di pranzo", ha spiegato la ministra degli Esteri austriaca, Karin Kneissl, al suo arrivo al Consiglio Ue a Lussemburgo. "Affinché i restanti 27 possano poi votarlo", ha aggiunto.

Un rinvio lungo alla Gran Bretagna per la Brexit "se necessario, dovrebbe essere assicurato". Perché May non è l'Ue che deve convincere "ma il suo parlamento", ha detto il ministro degli esteri della Finlandia Timo Soini, sottolineando che "la speranza è che" Londra "esca in modo ordinato" dall'Ue. In ogni caso la decisione finale sul da farsi "spetterà ai capi di di stato e di governo mercoledì" al vertice straordinario, ha concluso.

"Credo che la maggior parte degli europei e dei britannici sperino che non ci sia una Brexit senza accordo. Incrociamo le dita e speriamo che Tory e Laburisti facciano di tutto per raggiungere un'ampia intesa, e non dicano solo ciò che non vogliono, ma anche quello che vogliono", ha affermato il capo della diplomazia lussemburghese Jens Asselborn arrivando al consiglio Esteri.