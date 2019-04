Trump deride deputata musulmana dem

Nel suo intervento all' assemblea annuale della Republican Jewish Coalition, Donald Trump ha preso mira anche la deputata musulmana dem Ilhan Omar, accusata di antisemitismo per aver sollevato il problema di quanto la lobby ebraica influenzi il Congresso su Israele.

"Un grazie speciale alla deputata Omar del Minnesota", ha ironizzato il tycoon. "Oh, dimenticavo. A lei non piace Israele, scusate", ha dichiarato, il giorno dopo peraltro che a New York è stato arrestato un uomo accusato di averla minacciata di morte definendola una "terrorista".