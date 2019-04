Usa, possiamo fare molto male a Maduro

L'inviato Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, ritiene "prematura" al momento una azione militare in Venezuela, pur se assicura che gli Stati Uniti, l'Europa ed il 'Gruppo di Lima' hanno la "possibilità di reagire in modo abbastanza duro" se la situazione dovesse peggiorare.

In merito ad un possibile arresto del leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente, Juan Guaidó, Abrams ha detto che spera che Maduro non faccia questo passo perché "abbiamo in serbo misure che farebbero molto male al regime".

Rispetto al ruolo della Russia in Venezuela, Abrams lo ha definito "negativo al 100%", visto che si è impegnata dal punto di vista militare, allorché Maduro si dice contrario a questo tipo di interventi in Venezuela.