Sondaggio Gb,'meglio no deal che remain'

(ANSA) - LONDRA, 5 APR - Doccia fredda da un sondaggio dell'istituto Yougov sulle speranze di una rivincita sulla Brexit nel Regno Unito, alimentate dalla possibilità che l'opzione di un secondo referendum possa essere rimessa ai voti alla Camera dei Comuni nei prossimi giorni. Stando alla rilevazione, l'auspicio di restare nell'Ue raccoglie ora il sostegno convinto di non più del 42% dei britannici, mentre l'ipotesi hard di una Brexit no deal - ossia di un taglio netto da Bruxelles anche a costo di uscire senz'accordo - conquista un 44%. Fra le varie aree geografiche del Regno, solo la Scozia e Londra risultano - con ampio margine - pro Remain. Nel Galles, in Inghilterra centrale (Midlands) e in quella del nord il no deal è invece nettamente preferito, mentre nell'Inghilterra meridionale si registra un testa a testa. In termini politici, a giovarsi d'un referendum bis sembrano poter essere solo i partiti outsider che, da una parte o dall'altra della barricata, fanno della Brexit il loro unico punto di forza.