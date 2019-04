Dazi: Cina, 'raggiunto nuovo consenso'

Un nuovo consenso è stato raggiunto su un testo dell'accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. Lo afferma il vice premier cinese, Liu He, secondo quanto riportato dai media americani. Secondo Liu He, Stati Uniti e Cina completeranno le trattative il prima possibile, facendo così compiere un passo in avanti ai rapporti commerciali fra i due Paesi.