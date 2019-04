Boeing taglia produzione 737 del 19% a 42 aerei al mese

Boeing taglia momentaneamente la produzione del 737 del 19% da 52 a 42 aerei al mese. La decisione segue i due incidenti in pochi mesi e la decisione di lasciare a terra tutti i 737 Max fino a quando non ci sara' un quadro piu' chiaro. Noeing annuncia anche la creazione di un comitato di quattro membri per la revisione della sicurezza.



Boeing sta ''compiendo progressi'' nella messa a punto dell'aggiornamento del software del 737 Max: un aggiornamento in grado di prevenire incidenti come quello della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines. Lo afferma Boeing in una nota, sottolineando di essere al lavoro anche su nuovi corsi di addestramento dei piloti e materiale supplementare per i clienti del Max.