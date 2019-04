Allarme europeo sul caos in Libia: 'Allentate la tensione'

Preoccupazione della Commissione europea per l'escalation in corso il Libia, 'che rischia seriamente di portare ad uno scontro incontrollabile'. "Siamo profondamente preoccupati dall'escalation militare e retorica in corso in Libia - ha detto un portavoce della Commissione - che rischia seriamente di portare ad uno scontro incontrollabile. Chiediamo a tutte le parti di allentare la tensione e cessare tutte le provocazioni". "Come detto più volte, non ci può essere una soluzione militare alla crisi libica - ha proseguito -. I politici devono agire in modo responsabile e mettere l'interesse nazionale per primo".

Bruxelles chiede di allentare la tensione, ribadendo che la soluzione non può essere quella militare.

Il caos libico è al centro di un incontro del Consiglio di sicurezza Onu, chiesto da Londra. Il segretario generale Onu Guterres è a Bengasi per incontrare lo stesso Haftar.

Salvini: 'una soluzione armata sarebbe devastante, spero che nessuno stia scherzando col fuoco'.