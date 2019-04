Il mondo della cooperazione si riunisce a Exco2019

Exco2019, l'expo della cooperazione internazionale, aperta dal 15 al 17 maggio alla Fiera di Roma, ideata e realizzata da Fiera con Diplomacy e Sustainaway, sarà un appuntamento internazionale unico nel panorama delle iniziative previste nei prossimi mesi in Europa, soprattutto tra quelle dedicate alle aziende, in grado di proporre prodotti e soluzioni per lo sviluppo sostenibile per i Paesi interessati al potenziamento in questo settore.

Presentata a Milano dall'ad di Fiera Roma, Pietro Piccinetti, con la partecipazione del vice ministro per gli Affari Esteri Emanuela Del Re, con delega alla Cooperazione e che ne presiede il Comitato scientifico, alla sua prima edizione avrà come focus l'Africa, vera e propria frontiera per chi desideri investire e aprire nuove opportunità di business in nuovi mercati con un potenziale importante di possibili clienti con 500 milioni di giovani consumatori. Alla tre giorni parteciperanno numerose delegazioni dei rappresentanti delle istituzioni e dei responsabili degli investimenti sui progetti strategici di sviluppo come ministeri, associazioni, Camere di commercio, banche e agenzie del continente africano. Anche il Sudamerica è rappresentato con appuntamenti di rilievo.

Due punti sostanziali al centro di questa Fiera: creazione di nuovi posti di lavoro e innovazione, ai quali si aggiungono tre parole chiave, altrettanto fondanti: sostenibilità, buone pratiche, business secondo i principi di Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Presente nell'area b2b la Cassa depositi e prestiti che non solo avrà il ruolo di agevolare la costruzione di rapporti tra imprese, buyer e tutti gli attori della cooperazione internazionale ma che favorirà accordi, partnership, iniziative, progetti investimenti anche con lo studio di strategie ad hoc.

Per la prima volta in Italia parte il progetto pilota Auction Floor, tra le novità di Exco2019, voluto e organizzato grazie alla collaborazione di Aics-Agenzia Italiana cooperazione allo sviluppo, Commissione europea, Politecnico di Milano e PRIMa. Un banditore d'asta proporrà i progetti validi, che non hanno ricevuto finanziamenti a causa di mancanza di budget, a un pubblico di potenziali sponsor come agenzie di sviluppo, aziende, banche di investimento che potrebbero investire nelle attività di Corporate social responsability (CSR) o di sostenibilità, ma che non avrebbero interesse a esaminare proposte di questo tipo.