Libia: forze Haftar, scontri sud Tripoli

"Scontri" sono in corso "a sud di Tripoli" tra l'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar e milizie che sostengono il premier Fayez Al Sarraj: lo ha riferito all'ANSA una fonte dell'Ufficio stampa dello stesso Lna rimandando a dichiarazioni fatte dal portavoce Ahmed Mismari alla tv al-Arabiya. "Hanno attaccato una delle nostre postazioni. Siamo in difesa", ha precisato la fonte.

"Mismari: le nostre forze si trovano a Tripoli e dintorni", scrive un tweet di Al Arabiya sintetizzando le dichiarazioni del portavoce. "Mismari: milizie sconosciute dominano Tripoli", è un altro tweet che implicitamente sottolinea come le forze di Haftar non riconoscano quelle che appoggiano il governo di Sarraj. Gli scontri avvengono a soli dieci giorni dalla "Conferenza nazionale" sulla Libia che dal 14 al 16 aprile a Ghadames, nel sud-ovest del Paese, sotto l'egida dell'Onu ma solo con partecipanti libici dovrebbe generare un accordo per arrivare ad elezioni e risolvere la crisi libica. Il Consiglio presidenziale di cui è capo Sarraj oggi ha emesso una dichiarazione per denunciare gli ordini impartiti da Haftar alle sue truppe di avanzare verso Tripoli definendoli "annunci provocatori" tra l'altro perchè esortano a "liberare la capitale", riporta il sito Libya Observer