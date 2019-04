Corbyn, molto bene l'incontro con May

(ANSA) - LONDRA, 3 APR - "I colloqui odierni sono stati costruttivi, entrambe le parti hanno mostrato flessibilità e impegno a porre fine all'attuale fase di incertezza sulla Brexit". Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street a proposito dell'incontro tra la premier Theresa May e il leader laburista Jeremy Corbyn. "Abbiamo concordato un programma di lavoro per il popolo britannico, che protegga i posti di lavoro e la sicurezza", si legge dal Guardian.

"Molto bene", ha commentato così Jeremy Corbyn ha risposto oggi a Pippa Crerar, notista politica del Daily Mirror, che gli chiedeva come fosse andato il primo incontro con Theresa May alla ricerca di un compromesso sulla Brexit conclusosi nel pomeriggio. Il leader laburista non ha aggiunto altro - secondo quanto twittato dalla Crerar - limitandosi a dire che il vertice con la premier Tory è durato due ore circa, che era presente anche il ministro ombra del Labour per la Brexit, Keir Starmer, e che ulteriori colloqui sono in vista a breve.

Un compromesso tra May e Corbyn sembra l'unica strada rimasta per uscire dallo stallo, perché la Camera dei Comuni ha rigettato spaccandosi a metà la mozione del deputato laburista pro Remain Hilary Benn per una terza sessione di voti indicativi su piani B d'iniziativa parlamentare sulla Brexit che si sarebbe dovuta tenere lunedì. Alle fine è stato pareggio, con 310 sì contro 310 no, e secondo prassi è stato lo speaker John Bercow a decidere la contesa unendosi ai no.