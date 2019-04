Venezuela: proteste per mancanza di acqua

(ANSA) - CARACAS, 2 APR - I cittadini venezuelani sono scesi in piazza ieri per il secondo giorno consecutivo di proteste a causa della mancanza di acqua in tutto il Paese, provocata dai blackout registrati la scorsa settimana. Le persone hanno protestato contro il governo di Nicolas Maduro nonostante la repressione e gli attacchi realizzati dai cosiddetti “colectivos”, gruppi di civili armati fedeli all’esecutivo chavista.

I venezuelani hanno manifestato in diverse zone della capitale Caracas per chiedere il ripristino dell'erogazione dell’acqua e del servizio elettrico. Inoltre, hanno criticato il piano di razionamento elettrico iniziato lunedì e che durerà 30 giorni, come annunciato dal presidente Maduro.

Le proteste per l’acqua e l’elettricità si sono moltiplicate anche in diversi stati venezuelani, come Miranda, Aragua, Lara, Monagas, Tachira, Sucre e lo stato di Zulia, al confine con la Colombia. La disperazione ha costretto i cittadini a prendere l’acqua da fogne, canali, pozzi o fiumi, anche se non potabile.

Le proteste per la mancanza di elettricità e acqua sono iniziate domenica. Secondo quanto riferito dal parlamentare di opposizione Juan Pablo Guanipa, una persona sarebbe morta a causa della repressione delle proteste da parte dei colectivos, mentre secondo l'ong Foro penal 31 persone sarebbero state arrestate.

I blackout in Venezuela sono iniziati il 7 marzo e si sono ripetuti in diverse occasioni per tutto il mese di marzo, compreso lunedì. Secondo il governo di Maduro, le interruzioni di corrente sarebbero la conseguenza di "attacchi terroristici" promossi dagli Stati Uniti, mentre per l'opposizione guidata da Juan Guaidó, capo del parlamento e presidente autoproclamato del Venezuela, sarebbero dovuti alla "cattiva gestione, corruzione, mancanza di investimenti e manutenzione" del "regime" di Maduro.

(ANSA).