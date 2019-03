Vittoria mutilata per Erdogan, rischia di perdere Ankara

Una vittoria mutilata. "Abbiamo visto a Istanbul. Ringrazio il popolo di Istanbul", ha detto il candidato sindaco dell'Akp di Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, rivendicando la vittoria alle amministrative mentre è ancora in corso lo scrutinio delle schede. Con il 98,78% dei voti conteggiati, Yildirim ha un vantaggio di meno di 5 mila voti (lo 0,05%) su Ekrem Imamoglu del socialdemocratico Chp.

Ma l'ennesimo successo elettorale di Recep Tayyip Erdogan finisce oscurato da quello che si profila come uno storico trionfo dell'opposizione ad Ankara. Dopo un quarto di secolo la capitale sembra sfuggire dalle mani dei conservatori islamici, segnando una svolta nella politica turca. Con il 70% delle schede scrutinate, il candidato del socialdemocratico Chp Mansur Yavas viaggia verso la vittoria.



Per le forze anti-Erdogan è comunque una boccata d'ossigeno. Smirne, terza città turca e tradizionale roccaforte laica, resta nelle loro mani, e potrebbero strappare alla coalizione di governo quasi tutta la fascia mediterranea. Anche i curdi, che si erano concentrati sul sud-est del Paese, si riprendono molte città, compresa la loro capitale Diyarbakir, commissariata negli anni scorsi dal governo centrale insieme a un centinaio di altri Comuni con accuse di terrorismo per presunti legami con il Pkk.