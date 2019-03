Brexit, May: "Votate sì per onorare l'esito del referendum"

"L'ultima chance" per una Brexit concordata in tempi brevi. Così Andrea Leadsom, ministra dei Rapporti con il Parlamento del governo di Theresa May, definisce il voto di oggi a Westminster sull'accordo di divorzio già bocciato due volte. Ma le previsioni restano tendenzialmente negative per il governo. E in caso di nuovo flop non resterebbero che il no deal o una richiesta di rinvio lungo a discrezione di Bruxelles. Che intanto sta alla finestra e aspetta l'esito della votazione ai Comuni, spiegando che l'accordo sull'addio è necessario e sufficiente per un'uscita ordinata.

Votare oggi a favore dell'accordo sulla Brexit significa evitare un salto nel buio e mandare "un messaggio chiaro" al Paese e a Bruxelles: che la Gran Bretagna "uscirà dall'Ue il 22 maggio" nel "rispetto del risultato del referendum ". Così Theresa May ai Comuni.

La premier Tory ha negato che ci sia spazio per negoziare un altro accordo e ha indicato l'unica alternativa realistica nelle richiesta di un rinvio lungo che seminerebbe "l'incertezza", farebbe partecipare il Regno a partecipare alle europee e potrebbe fermar la Brexit.

Il Labour "voterà no" anche oggi all'accordo di divorzio sottoposto di nuovo ai Comuni da Theresa May. Lo ha detto Jeremy Corbyn a conclusione del dibattito, contestando lo scorporo della dichiarazione politica sulle relazioni future - già "vaga in sé" - come un artificio che rende "l'accordo cieco". Il leader laburista ha accusato la premier Tory di aver trascinato i negoziati fino al rischio che il Paese di un "disastroso ne deal" il 12 aprile, oltre a quello del backstop per l'Irlanda del Nord.