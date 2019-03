Brexit: speaker da' l'ok al terzo voto

Terzo voto oggi alle 15.30 italiane alla camera dei Comuni di Londra dell'accordo sulla Braxit raggiunto dalla premier Theresa may con Bruxelles. Il via libera lo ha concesso in serata lo speaker della Camera, John Bercow, che, dopo il precedente diniego, ha riconosciuto la mozione presentata dal governo Tory come "sostanzialmente diversa" rispetto al testo bocciato due volte in precedenza dal Parlamento.

Aprendo a nome del governo Tory il dibattito in aula, l'attorney general, Geoffrey Cox, ha detto che il voto di oggi rappresenta l'opportunità di "dare certezza a migliaia di aziende e milioni di individui nel Paese". Cox ha confermando che tecnicamente si tratta di consentire di inserire l'accordo nella Legge di Recesso dall'Ue in vista di una successiva ratifica.

In palio c'è la possibilità di mettere fine all'incertezza e fare uscire il Regno dall'Ue entro la proroga limitata al 22 maggio che Bruxelles ha concesso a patto che quell'accordo passi. Salvo al contrario saltare nel buio e far scattare il countdown verso l'altra scadenza fissata dai 27, quella incombente del 12 aprile, prima di decidere se chiedere un rinvio lungo per provare a rovesciare in qualche imprecisato modo il tavolo oppure lasciar andare le cose di default verso il traumatico 'no deal': temuto come la peste dal grosso del mondo del business britannico e non solo, ma a cui l'Europa si prepara come a un sbocco sempre "più verosimile" suonando l'allarme d'un vertice straordinario fra il 10 e l'11.

"Aspettiamo il voto più tardi oggi pomeriggio" sull'accordo per la Brexit, "seguiamo da vicino e riprenderemo da quello". Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, sottolineando che l'intesa di divorzio "è sia necessaria che sufficiente per assicurare un'uscita ordinata" e che questa chiaramente "deve essere ratificata da entrambe le parti e tiene in conto anche le relazioni future".