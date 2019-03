Golan:Ue non riconosce sovranità Israele

(ANSA) - STRASBURGO, 27 MAR - "La posizione dell'Unione europea per quanto riguarda lo stato delle alture del Golan non è cambiata. In linea con il diritto internazionale e le risoluzioni 242 e 497 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'Unione europea non riconosce la sovranità israeliana sulle alture occupate del Golan". Lo afferma l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. Nei giorni scorsi il presidente Usa Donald Trump aveva detto di riconoscere il diritto di Israele di avere la sovranità sulle Alture del Golan.