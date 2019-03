Razzi e raid tra Gaza e Israele. Ucciso un infermiere palestinese

Un ragazzo palestinese di 18 anni, Sajed Abed al-Hakim Mizher, un infermiere volontario, è stato colpito a morte stamane nel campo profughi di Deheishe (presso Betlemme, in Cisgiordania) durante scontri con l'esercito israeliano. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui altri quattro giovani sono rimasti

feriti in quegli incidenti, iniziati quando una unità militare è entrata nel campo per compiere arresti.

Resta anche oggi elevata la tensione fra Israele e Hamas, dopo che nella notte due razzi sono stati lanciati dalla Striscia verso la vicina città israeliana di Ashqelon. I sistemi di difesa, secondo ilportavoce militare, sono riusciti ad intercettarli.

L'aviazione israeliana, da parte sua, ha colpito un campo di addestramento militare di Hamas a Rafah, a sud di Gaza. Non si ha notizia di vittime.