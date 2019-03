Isis: milizie filo-Usa, Baghuz è libera

(ANSA) - BAGHUZ (Siria), 23 MAR - Le forze filo-Usa a guida curda in Siria (Sdf, Forze siriane democratiche) hanno annunciato la liberazione di Baghuz dall'Isis - l'ultima roccaforte nell'est della Siria rimasta in mano agli estremisti- e con questa la fine del califfato. "Barghuz è libera e la vittoria militare contro l'Isis è stata raggiunta", ha scritto su twitter Mustafa Bali, portavoce di Sdf. "Le forze siriane democratiche dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto califfato e la sconfitta al 100% dell'Isis sul territorio, ha twittato Bali. "In questo giorno particolare commemoriamo le migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso possibile la vittoria", ha proseguito. La Bbc segnala intanto che membri delle forze filo-Usa a guida curda hanno issato bandiere gialle a Baghuz per celebrare la vittoria.