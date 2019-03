Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, consegna al ministro della Giustizia William Barr, il rapporto sulle sue indagini.

La consegna del rapporto al ministro della Giustizia mette fine a un'indagine durata quasi due anni e che ha gettato ombre sull'amministrazione e sul presidente Donald Trump. Ora sarà Barr a dover decidere quanto del rapporto condividere con il Congresso e quanto rendere pubblico. La Camera ha votato nei giorni scorsi una risoluzione con cui chiede che il rapporto sia reso pubblico.

Il Dipartimento di Giustizia - fa sapere intanto il ministro della Giustizia americano William Barr.- che potrebbe comunicare al Congresso le conclusioni più importanti del rapporto sul Russiagate di Robert Mueller già nel fine settimana.

''Gli americani hanno il diritto di conoscere la verità''. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, e il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, ritengono ''imperativo'' che il rapporto sul Russiagate del procuratore speciale, Robert Mueller, sia reso pubblico. ''Alla Casa Bianca non deve essere consentito di interferire su quali fatti o prove'' del rapporto ''vanno resi pubblici''.