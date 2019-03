Iran:Khamenei, Stato saudita il peggiore

"Non conosco uno Stato nella regione, forse in tutto il mondo, peggiore del regime saudita: dispotico, dittatoriale, corrotto, tirannico e dipendente. Se" gli americani e i loro alleati "costruiscono centrali nucleari e missili per i sauditi, non me ne preoccuperò, perché so che presto quelle strutture saranno prese dai veri musulmani". Lo scrive su Twitter la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio in occasione del Capodanno persiano.