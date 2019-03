Francia: disagi per sciopero generale

(ANSA) - PARIGI, 19 MAR - Sciopero generale nel settore pubblico e privato oggi, dichiarato da due dei principali sindacati francesi, Cgt e Force Ouvrière, che si ritrovano fianco a fianco dopo lungo tempo. Per la protesta, incentrata contro la riduzione del potere d'acquisto, si prevedono disagi soprattutto nelle scuole e nella sanità. A Parigi i manifestanti - dipendenti privati, pubblici e studenti - sfilano da boulevard Saint-Michel a Champ-de-Mars. In testa al corteo il segretario della Cgt, Philippe Martinez, e quello di Force Ouvriere, Yves Veyrier. Nei trasporti, traffico quasi normale, a parte il 20-30% dei controllori di volo che si asterranno dal lavoro provocando ritardi nei voli. Sciopero molto seguito, invece, dagli insegnanti, soprattutto delle scuole materne ed elementari. La Federazione Sanità della Cgt ha dichiarato l'astensione dal lavoro, così come il coordinamento delle infermiere: previsti disagi negli ospedali.