Bruxelles, rientrato l'allarme bomba, nessun ordigno

E' stato un falso allarme quello scattato stamane a Bruxelles, nel cuore del quartiere europeo, dopo che una telefonata anonima aveva annunciato l'esplosione di una bomba in un palazzo che ospita una società di consulenza che lavora per le istituzioni Ue. Dopo i controlli condotti dalle forze dell'ordine, il perimetro di sicurezza è stato rimosso e i vigili del fuoco sono andati via. La polizia ha annunciato che un'inchiesta sarà comunque condotta per tentare di accertare chi ha compiuto la telefonata anonima.