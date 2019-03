Scatole nere Ethiopian vanno all'estero

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Etiopia invierà all'estero le scatole nere del Boeing 737 Max 8 della Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa uccidendo le 157 persone a bordo per farle analizzare: lo ha detto il portavoce della compagnia aerea, riporta il New York Times. Non è stato reso noto ancora in quale Paese verranno inviate le scatole nere.

Da parte sua, il Wall Street Journal scrive che l'Etiopia non possiede il know-how e le strutture necessarie per la lettura dei dati contenuti nei congegni.