VIA DELLA SETA: UE, STATI RICORDINO LE NOSTRE REGOLE

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il protocollo d'intesa tra Italia e Cina sulla Via della Seta "lo valutiamo come valutiamo tutti gli altri protocolli firmati dagli altri stati Ue". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, ricordando che 13 Stati Ue hanno già firmato simili memorandum. "Tutti gli Stati membri che si stanno impegnando in tal senso - ha aggiunto - devono ricordarsi che abbiamo le nostre regole sulla trasparenza e la concorrenza, quindi gli appalti pubblici devono essere aperti a tutti".(ANSA).