Brexit: May senza voce, questo accordo o Brexit a rischio

L'accordo sulla Brexit "è stato migliorato" e offre garanzie "legalmente vincolanti" sul backstop. Lo ha detto oggi la premier Theresa May, rivolgendosi alla Camera dei Comuni quasi senza voce in apertura del dibattito sul secondo voto di ratifica, invitando tutti i deputati a esprimersi a favore. L'alternativa, ha avvertito, è fra "questo accordo" e il rischio che "la Brexit vada perduta".

LA DIRETTA

Pollice verso contro l'accordo sulla Brexit di Theresa May da otto deputati di spicco in rappresentanza dei Tory brexiteer più oltranzisti e degli alleati unionisti nordirlandesi del Dup. Le intese raggiunte a Strasburgo dalla premier con i vertici Ue sul backstop "non soddisfano l'impegno preso dal governo alla Camera dei Comuni di ottenere cambiamenti legalmente vincolanti nell'accordo di recesso", scrivono gli 8, fra cui l'ex ministro conservatore per la Brexit, Dominic Raab, e il capogruppo del Dup, Nigel Dodds.

Torna dunque il pessimismo sul voto di ratifica bis previsto per stasera ai Comuni sull'accordo sulla Brexit dopo il parere legale dell'attorney generale del governo britannico, Geoffrey Cox, sulle intese allegate raggiunte ieri dalla premier a Strasburgo nel quale si certifica come ridotto, ma non eliminato il rischio di un backstop a tempo indefinito. Lo sottolineano i media, dando notizia del tentativo a questo punto in salita della premier di convincere i falchi brexiteer Tory ed i vitali alleati unionisti nordirlandesi del Dup a riallinearsi.

May ha riunito i deputati del gruppo del Partito Conservatore a Westminster per un ultimo, accorato appello. Poi ha in agenda un incontro con la leader del Dup, Arlene Foster, al cui riserbo fa da contrappunto il pessimismo di fonti interne al suo partito su un ipotetico via libera all'accordo "dopo il parere di Cox". Intanto il ministro per la Brexit, Stephen Barclay, prova a difendere il valore delle intese definite ieri di fronte alle contestazioni della commissione parlamentare bipartisan presieduta dal laburista Hilary Benn.

Le intese allegate all'accordo sulla Brexit raggiunte ieri da Theresa May sono "legalmente vincolanti" e "riducono il rischio che il Regno Unito possa essere trattenuto indefinitamente e involontariamente" nel meccanismo del backstop. Ma non cancellano del tutto un "rischio legale" che "resta invariato" nell'ipotesi di "differenze irreconciliabili" nel negoziato con l'Ue sulle relazioni future: così l'attorney general del governo britannico, Geoffrey Cox, nella cauta revisione del suo parere legale sull'accordo.