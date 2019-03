Venezuela: Usa ritirano restante personale diplomatico

Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare tutto il restante personale diplomatico dal Venezuela. Lo rende noto il Dipartimento di stato americano.

Intanto il governo venezuelano ha esteso anche a martedì la sospensione delle classi e del lavoro, a causa del blackout elettrico iniziato nel pomeriggio dello scorso giovedì, che non è ancora stato risolto. Lo ha annunciato il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, in una breve dichiarazione nella quale ha spiegato che sebbene i lavori per ristabilire l'erogazione dell'elettricità "stanno procedendo ad ampio raggio", sono ormai cinque gli "attacchi criminali sferrati contro il nostro sistema elettrico nazionale" da giovedì scorso, senza fornire ulteriori dettagli sulla loro natura.

"Ci sentiamo profondamente commossi ed orgogliosi al vedere il coraggio con il quale i nostri compatrioti stanno affrontando questa atroce aggressione contro il sistema elettrico nazionale", ha detto il ministro, sottolineando che questa è "un'altra vittoria che rivendichiamo, in attesa della vittoria finale contro questo attentato".