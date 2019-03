Aereo caduto: passeggero perde il volo per 2 minuti: 'Il mio giorno fortunato'

Inizialmente era "furioso" perché arrivato in ritardo al gate nessuno lo ha aiutato a prendere quell'aereo, poi si è sentito l'uomo più fortunato della terra: i due minuti di ritardo gli hanno salvato la vita, perché quel volo ET 302, diretto da Addis Abeba a Nairobi, è precipitato 6 minuti dopo il decollo.

E' la storia di Antonis Mavropoulos, cittadino greco, che per un soffio non è stato la 158/ma vittima del disastro aereo di ieri. A raccontarla è stato lui stesso su Facebook, con un post intitolato "Il mio giorno fortunato".



Quando si è reso conto di quanto era accaduto, il primo pensiero è stato quello di contattare i suoi, per spiegare loro che non era a bordo solo "per due piccole casualità". "Nel momento in cui ho fatto questo pensiero - ha aggiunto - mi è crollata la terra sotto ai piedi perché ho capito quanto ero stato fortunato".

Mavropoulos è a capo di un'ong per lo sviluppo sostenibile, 'Wasteless Future', e come tante delle vittime dell'incidente doveva andare a Nairobi per partecipare alla conferenza Onu sull'ambiente oggi nella capitale kenyana.

Una volta riuscito ad arrivare in Kenya con un volo successivo ha scritto il lungo post: "E' la prima volta che sono così felice di aver scritto un post. Sono grato di vivere e di avere così tanti amici che mi hanno fatto sentire il loro amore.

Baci a tutti e un caloroso grazie per il vostro commovente sostegno", ha scritto prima di concludere: "Forse non sono troppo vecchio per il rock 'n' roll, ma di certo troppo giovane per morire...".