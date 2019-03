Usa: via a divieto trans in esercito

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAR - L'amministrazione Trump intende andare avanti e attuare il divieto per i transgender di far parte dell'esercito dopo che una corte federale ha revocato le ultime ingiunzioni contro la misura. "Non c'e' più alcun impedimento" per l'attuazione, afferma il Dipartimento di Giustizia in un documento depositato alla corte federale di Washington.