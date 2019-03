Cina: 'ottimisti' su negoziati con Usa

(ANSA) - PECHINO, 9 MAR - Cina e Usa sono ancora al lavoro "giorno e notte" per trovare un accordo sul commercio che tenga conto "degli interessi di entrambe le parti e delle speranze del mondo", e che includa la fine dei dazi incrociati che pesano su lavoratori, produttori ed esportatori. Il viceministro del Commercio Wang Shouwen, tra i più attivi sul corposo dossier per conto di Pechino, s'è detto "positivo" sui negoziati rilevando in una conferenza stampa a margine del Congresso nazionale del popolo che il meccanismo da trovare deve essere "equo e giusto".