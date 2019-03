Gilet gialli: Onu, indagine su uso forza

(ANSA) - GINEVRA, 6 MAR - L'Alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha sollecitato oggi "un'indagine approfondita su tutti i casi segnalati di uso eccesivo della forza" nel contesto delle proteste dei gilet gialli in Francia.

In un vasto intervento al Consiglio Onu dei diritti umani, riunito a Ginevra, Michelle Bachelet ha citato anche il caso della Francia tra le situazioni nel mondo in cui le disuguaglianze conducono individui a sentirsi esclusi dai benefici dello sviluppo. "In Francia - ha detto l'Alto commissario - i gilet gialli hanno protestato contro ciò che considerano un'esclusione dai diritti economici e la partecipazione agli affari pubblici. Incoraggiamo il governo a proseguire il dialogo - incluso il dialogo nazionale in corso - e sollecitiamo un'indagine approfondita su tutti i casi segnalati di uso eccessivo della forza", ha aggiunto.