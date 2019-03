Chef Batali travolto da scandalo #metoo

(ANSA) - WASHINGTON, 6 MAR - Lo chef stellato Mario Batali ha ceduto le quote detenute in tutti i suoi ristoranti. Lo riporta il New York Times. Oltre un anno era stato coinvolto in accuse di molestie sessuali nello scandalo del #metoo. Il clamore sulle accuse mosse da alcune donne contro Batali non si è placato nonostante lo scorso gennaio la polizia di New York abbia chiuso tre indagini su presunte molestie sessuali dello chef, una decisione presa - fu spiegato - per mancanza di prove. Si dissolve così la partnership ventennale tra Batali e la famiglia Bastianich. "Batali non trarrà più alcun vantaggio dai ristoranti in nessuna maniera, forma e circostanza", afferma Tanya Bastianich, figlia di Lidia Bastianiche e sorella di Joe Bastianich. Sarà proprio Tanja a guidare una nuova società, di cui ancora non c'è un nome, che rimpiazzerà il Batali&Bastianich Hospitality Group e continuerà a gestire i 16 ristoranti dell'azienda con un nuovo management. Batali sta anche vendendo la sua partecipazione nel gruppo Eatlay.