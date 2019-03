Rep.Ceca, sbranato da leone 'domestico'

(ANSA) - PRAGA, 5 MAR - In Repubblica Ceca, questa mattina un uomo di 33 anni è stato sbranato da uno dei due leoni che teneva in casa come 'animali di compagnia'. Lo ha riferito la polizia, precisando che quando gli agenti della cittadina di Zdechov sono stati chiamati, per il malcapitato non c'era più nulla da fare. Giunti sul posto, gli agenti, dopo aver valutato la situazione con degli esperti di un vicino zoo, hanno ucciso il leone che aveva sbranato l'uomo, e anche una leonessa che pure si trovava nella casa.

Le autorità veterinarie hanno riferito che in passato alla vittima era stato negato il permesso di tenere in casa dei leoni.