Francia, la Charles de Gaulle in mare

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - Dopo 18 mesi di lavori di manutenzione e revisione nel porto di Tolone, la portaerei Charles de Gaulle, riparte oggi per una missione che la porterà dal Mediterraneo Orientale all'Oceano Indiano.

"Dopo 18 mesi di scalo tecnico dovuto, in particolare, al rifacimento del sistema di armamenti, oltre 2000 donne e uomini imbarcano oggi sulla portaerei, ormai in grado di accogliere 30 Rafale e 2 Hawkeye", precisano le autorità francesi in una nota.

Sull'imbarcazione simbolo della Marine Nationale è attesa in giornata anche la ministra della Difesa, Florence Parly.