Usa chiudono consolato di Gerusalemme

Gli Stati Uniti hanno chiuso ufficialmente il consolato generale di Gerusalemme, che finora è servito di fatto come ambasciata per i palestinesi, accorpandolo nella nuova ambasciata per creare una sola missione diplomatica.

Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato Usa da Gerusalemme. La decisione era stata anticipata dal Segretario di Stato Mike Pompeo lo scorso ottobre.

L'ambasciatore Usa a Gerusalemme, David Friedman, si incaricherà d'ora in poi dei rapporti non solo con Israele ma anche con l'Anp, che lo scorso maggio aveva duramente protestato per il trasferimento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Nell'edificio storico del Consolato nella via Agron (a Gerusalemme ovest, a breve distanza dalla Città Vecchia) sarà costituita una 'Unità per gli affari palestinesi', che comunque dipenderà dall'Ambasciata. In un comunicato stampa, la dirigente dell'Olp Hanan Ashrawi ha sostenuto ieri che la decisione "non è affatto di carattere amministrativo" e anzi "rappresenta un attacco politico ai diritti e alla identità dei palestinesi. E' una negazione dello status e della funzione storica di quel Consolato, mantenuti per quasi due secoli" di collegamento diretto con la popolazione palestinese.